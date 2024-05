Un esercito di volontari. Oltre sessanta adesioni per raccogliere alimenti

Saranno 60 circa i volontari impegnati durante la raccolta alimentare presso il Conad di via Simon Musico (ex Due Galli) indetta da Daniele Ricci in arte ’Super D’. L’obiettivo è raccogliere alimenti per tre onlus di Massa, associazioni impegnate da sempre nel dare una mano, sostegno psicologico e un pasto caldo, a centinaia di senza fissa dimora, persone bisognose, intere famiglie sia italiane che straniere. L’appuntamento è per sabato 1 giugno, dalle 9 alle 19. I volontari si daranno il cambio e cercheranno di raccogliere 2 tonnellate di alimenti per circa 15mila pasti. "Una maratona di solidarietà – spiega il professor Nicola Ricci – in favore della Mensa Caritas in Cervara, con don Cipollini, dell’associazione Insieme e dell’associazione Amici di fratel Giampiero".

Ecco alcuni dei volontari:

Gli studenti delle superiori e gli organizzatori, che ringraziano Daniela Dazzi, da mesi sono impegnati per organizzare questa nuova e grande raccolta, richiamando volontari dalla scuola, dal mondo dei boy scout e dalle associazioni.