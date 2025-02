Un esercito di studenti ’dentro la notizia’

Sono 24 le classi delle scuole primarie e secondarie della provincia, centinaia di alunni che partecipano alle 23esima edizione di Cronisti in classe, il campionato di giornalismo per i ragazzi organizzato dalla Nazione. Dall’11 febbraio al 15 aprile le varie scuole si sfoderano con pagine sui temi più vari dal’ambiente alla cultura, alle nuove tecnologie, ai diritti con una pagina realizzata interamente in classe dagli studenti con il supporto dei loro insegnanti.

Questo l’elenco delle scuole: ’Staffetti’, 3E e 2F, 2G, 3F, ’Neri’ 4U e 5A, Casola ’Galilei’, ’Le grazie’, Leopardi 2A, 2E, 3E, 3C, Zeri ’Quartieri’, ’Malaspina’, Arpiola Mulazzo 2A, ’Marconi’, Carducci 2D, 2C, 3G, 3D, Pontremoli Istituto penale, Arpiola Caniparola 3A, Don Milani, Monzone ’Galilei’.

Il campionato è stato reso possibile dai numerosi sponsor che credono in questa significativa iniziativa dedicata ai giovani. Hanno contribuito Autolinee toscane Spa, l’Ufficio scolastico regionale, la presidenza del consiglio regionale, Conad Nord ovest, Cispel Confservizi Toscana, Ait, Autorità idrica Toscana, Anbi, Associazione nazionale consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue, oltre ai supporter locali. Hanno creduto nel nostro progetto la Fondazione cassa di risparmio di Carrara, il Cermec e l’Aci sempre attenti a iniziative di promozione per la cultura, per l’ambiente, per la sicurezza e di sostegno ai giovani di tutto il territorio. A fine campionato la cerimonia di premiazione che decreterà i vincitori.