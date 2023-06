Un diploma per entrare alla primaria Successo dello show della Finelli I piccini hanno salutato la materna

Grande entusiasmo e commozione per la Festa dei diplomi che si è tenuta alla scuola per l’infanzia ’Carlo Finelli’ ad Avenza. Nel giardino della scuola i bambini dell’ultimo anno hanno ricevuto l’attestato come simbolico atto di passaggio per la scuola primaria che li attenderà a settembre. Per l’occasione i bambini hanno preparato uno spettacolo per i genitori e gli insegnanti.

Sedici bambini di 6 anni molto emozionati, si sono cimentati in canti mimati e filastrocche cantate dalle belle parole e dall’importante significato. "E’ stato un pomeriggio dal grande valore educativo – riferiscono dalla scuola – dove, tutti, maestre, dirigente scolastico, presidente del consiglio, genitori e nonni hanno dato spazio alle emozioni più belle. Vedere questi bambini danzare, esprimendo la propria gioia nel dire a tutti “guardate come siamo diventati grandi” ha fatto gioire il cuore i ognuno dei presenti

Tanta gioia, emozione e stupore ha suscitato anche il lancio dei palloncini, con allegato un personale messaggio accompagnato da un disegno dedicato a uno dei momenti più belli trascorsi nella scuola, riportante anche il timbro-indirizzo della scuola stessa. Con il diploma della scuola dell’infanzia questi bambini hanno concluso opportunamente il loro primo breve tratto di strada sul lungo sentiero della vita e si accingono a spiccare il volo verso la scuola primaria, che li attende “ a braccia aperte".

Espressioni di viva gratitudine ed elogio sono state rinnovate alle insegnanti Francesca Chiari, Greta Fabbricotti, Barbara Santoro e Riccarda Santucci dal

dirigente scolastico, sia per la qualità del prodotto, sia soprattutto per ciò che concerne la significatività della consegna del diploma.

Alle bambine e ai bambini sono stati rinnovati i meritevoli apprezzamenti per le loro meravigliose performance, uniti agli auguri di proseguire la loro formazione in una scuola primaria , capace di porsi in rapporto educativo con tutti, senza esclusione di sorta e di promuovere il massimo possibile di sviluppo delle potenzialità di tutti e di ciascun bambino.

Un importante primo passo verso il futuro con cui i piccini della scuola di Avenza hanno voluto salutare genitori e parenti oltre che le preziose maestre che li hanno accompagnati in questo primotratto di strada.