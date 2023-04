Un convegno sull’antica Via del Volto Santo

Appuntamento importante domani alle 9,30 al Museo di San Giovanni degli Agostiniani a Fivizzano dove si svolgerà il convegno sulla Via del Volto Santo, il sentiero di fede che snoda dalla Lunigiana si fino alla cattedrale di San Martino a Lucca dove è custodita l’antica statua lignea. Un percorso che parte da Pontremoli per arrivare a Fivizzano, a Casola e da lì proseguire attraverso la Garfagnana. Il convegno è un’occasione d’incontro fra le comunità di Lunigiana, Garfagnana e Media Valle del Serchio. Sarà anche presentato il libro ‘Lungo la Via del Volto Santo-Storie di Luoghi e Territori tra Pontremoli e Lucca’, scritto da Giovanna D’Amia, docente al Politecnico di Milano. In copertina l’immagine del restaurato quadro del ‘Volto Santo’ nel Santuario di San Terenzo Monti, scoperta qualche anno fa nella locale Canonica in condizioni disastrose, dall’allora parroco don Maurizio Marchini.

Roberto Oligeri