Un convegno su porto e erosione

C’era anche il Comitato Ugo Pisa tra le associazioni ambientaliste che hanno partecipato all’assemblea pubblica a Villa Bertelli di cui ringrazia il sindaco di Forte dei Marmi Murzi e ora preannuncia l’organizzazione in corso di un convegno per il 18 Marzo, a palazzo Ducale a Massa, per tenere alta l’attenzione sperando nella partecipazione delle istituzioni. "Abbiamo riconosciuto che la nave Guang Rong abbia avuto quantomeno il merito di fare ritrovare istituzioni e associazioni insieme intorno al tema – sottolinea il Comitato –. La nave per noi è stata fin da subito simbolo delle devastazioni che hanno colpito il nostro territorio, che vanno dall’estrazione del marmo, che sta sbriciolando le nostre montagne, fino ai possibili rischi che il porto di Marina di Carrara ha dimostrato per la nostra costa: dall’erosione, all’introduzione di un turismo che non è né ambientalmente sostenibile né portatore di ricchezza per le nostre zone. Ci fa piacere che il filo conduttore dell’ambientalismo ci abbia tenuti tutte e tutti insieme all’assemblea e ci piacerebbe che però questo filo fosse continuativo su molti altri temi (consumo di suolo, pianificazione urbana)". Per il Comitato l’assemblea ha dimostrato la necessità di dibattito e confronto sul tema del porto "e che forse fino ad ora si è proceduto sulla questione prescindendo da un vero ascolto e da una vera partecipazione e valutazione delle varie istanze". Sottolinea l’assenza all’assemblea della sindaca di Carrara e di "quella parte politica che, sin dall’inizio dello scambio di dichiarazioni tramite stampa, si è subito schierata a favore del porto". "Crediamo – conclude – che sia necessario che tutte e tutti iniziamo a dialogare e ad ascoltarci in modo costruttivo".