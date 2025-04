Un concorso per l’Europa. Bando del Partito democratico aperto a tutti i giovani

Giovani protagonisti del futuro europeo. Il Partito democratico ha aperto un bando per un concorso dal titolo “Democraticamente”. L’iniziativa è rivolta ai giovani della provincia, di età compresa tra i 18 e 25 anni, che potranno partecipare con un elaborato con una riflessione sulla politica di oggi per un domani migliore.

"In un momento storico di grande incertezza e cambiamenti geopolitici – si legge nel comunicato del partito – , ragionare su cosa sia l’Unione Europea, e che cosa si vuole che diventi, è ancor più necessario". Per questo il Partito Democratico di Massa Carrara, in collaborazione con la ‘Fondazione Ferruccio Bordigoni’ ha dato l’opportunità ai giovani di una seria riflessione. "L’obiettivo – spiega la segretaria provinciale Elisabetta Sordi – è quello di coinvolgere le nuove generazioni nel dibattito politico e avvicinarle concretamente alle istituzioni. Sarà un’occasione per esprimere idee, riflessioni e proposte su uno dei temi centrali del nostro tempo: l’integrazione europea. Soprattutto, i partecipanti potranno offrirci una visione generazionale, poiché sono loro i protagonisti del futuro, della politica di domani, nazionale ed europea".

Il concorso prevede premi economici per un totale di mille euro il primo premio, 400 euro i premi territoriali e tre riconoscimenti da 200 euro ciascuno, assegnati ai migliori elaborati provenienti da Carrara, Massa-Montignoso e Lunigiana. Ma non è tutto: i giovani selezionati potranno vivere un’esperienza unica di cittadinanza attiva. Sono previsti tre posti per una visita alle istituzioni europee a Bruxelles, cinque per una visita al Parlamento Italiano. Un’occasione straordinaria per conoscere da vicino il funzionamento delle istituzioni e approfondire il valore della democrazia partecipativa. La scadenza per l’invio degli elaborati è prevista per il 30 maggio. La premiazione è in programma il 13 luglio, durante la Festa de L’Unità provinciale a Ca’ Michele. Per dettagli, regolamento e modalità di partecipazione: https://www.partitodemocratico.ms.it/bando-borsa-di-studio/ “Democraticamente. "Il progetto – si conclude la nota del Pd – nasce dalla volontà di costruire un ponte tra giovani e politica, perché solo attraverso il dialogo e il confronto possiamo costruire insieme il futuro dell’Europa."