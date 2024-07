Un brindisi con il Bancarel’Vino. Le uve lunigianesi in passerella

La Lunigiana brinda alla 41esima edizione del Bancarel’Vino, passerella delle produzioni locali, che incroceranno i calici per salire sul podio nella terra dai cento dialetti e altrettanti vitigni. Torna la storica rassegna che valorizza la produzione vitivinicola della Lunigiana storica e che contribuisce ad accrescere la varietà dei vini toscani. L’appuntamento si svolge da venerdì 9 a domenica 11 agosto e avrà in concorso ben 91 aziende vitivinicole. Una giuria composta tra sommelier, giornalisti ed enologi, guidati dal direttore del premio Marco Bellentani ieri all’Hotel la Pineta a Cravilla di Mulazzo ha giudicato le diverse categorie per selezionare i Premi Bancarel’Vino 2024. In gara bottiglie della Doc Colli di Luni, Candia dei Colli Apuani, Igt Val di Magna, Toscana, Costa Toscana. I risultati sono stati presi in custodia dal notaio Sara Rivieri che ha archiviato le classifiche delle sei categorie bianchi annata 23 ,vermentino 23, rossi annata 22/23, bianchi vecchie annate, rossi vecchie annate, bollicina eroica.

Domenica 11 agosto la proclamazione dei vincitori in piazza a Mulazzo. Tutte le etichette dei partecipanti saranno degustabili nella cittadella del vino di Mulazzo, pieno di eventi, musica e cibo lunigianese. Sono gli esperti a decretare il vino vincitore all’ombra della Torre di Dante Alighieri, di cui Mulazzo ha ricordato tre anni fa il 700esimo anniversario della morte, che fu ospite del 1306 del marchese Franceschino Malaspina e poi incaricato di trattare la pace di Castelnuovo con il vescovo di Luni. Un doppio prosit che ricorda la memoria storica, ma anche proiettato al futuro per proporre vini di personalità che diventano messaggi per valorizzare la terra dei castelli.

"Il Bancarel’Vino è un fiore all’occhiello per il Comune di Mulazzo - dice il sindaco di Mulazzo Claudio Novoa - e per le numerose aziende vitivinicole dei comuni della Lunigiana, che hanno contribuito al miglioramento del paesaggio e allo sviluppo economico. La manifestazione è finalizzata a promuovere e valorizzare tutte le eccellenze del nostro territorio: una vetrina importante per la Lunigiana storica e un richiamo turistico. Ci sarà una qualità elevatissima delle etichette". Tre giorni tra degustazioni, eventi culturali e spettacoli nel segno della memoria di Luigi Veronelli, filosofo del vino e gastronomo, di casa a Mulazzo, tanto da guadagnarsi la cittadinanza onoraria. N.B.