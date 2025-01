Un bonus di 850 euro per gli anziani indigenti e non autosufficienti

La Fenapi di Massa Carrara informa che a partire dal primo gennaio è disponibile il Bonus Anziani di 850 euro. Si tratta di un sostegno economico destinato alle persone anziane che vivono in condizioni di difficoltà, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita degli anziani che si trovano in situazioni di solitudine e fragilità economica, supportandoli nell’affrontare il caro vita e le spese quotidiane. Questa misura sperimentale è valida dal primo gennaio al 31 dicembre 2026.

I beneficiari riceveranno un importo mensile di 850 euro, che andrà ad aggiungersi all’indennità di accompagnamento. Per beneficiare del Bonus, è necessario soddisfare i seguenti requisiti:

Età minima: almeno 80 anni.

almeno 80 anni. Condizione di salute: stato di non autosufficienza, certificato dall’Inps. La persona deve essere incapace di svolgere attività quotidiane senza assistenza o essere titolari dell’indennità di accompagnamento o avere i requisiti per richiederla (invalidità totale, impossibilità di muoversi autonomamente o necessità di assistenza continua).

Situazione economica: Isee sociosanitario inferiore a 6mila euro.

Il Bonus deve essere utilizzato esclusivamente per servizi di assistenza sociale o da parte di lavoratori domestici. Gli interessati possono rivolgersi alle sedi della Fenapi: Carrara in via 7 Luglio,4 – 0585 74931; Massa in via Aurelia Ovest, 209 – 331 3849823.