Un bonus bebè per tutte le mamme. Costantino assicura aiuti alle dipendenti

Un bonus bebè per tutte le mamme. Giovanni Costantino, mentre il parlamento non trova un accordo su maternità e agevolazioni, ha deciso per conto suo e dal prossimo mese metterà in busta paga un incentivo per tutte le dipendenti che hanno un figlio di età compresa fra un mese e i cinque anni.

"E’ un modo per ringraziare tutte le donne dell’impegno e del valore aggiunto che portano in azienda" ha detto il ceo di The italian sea group davanti a 138 lavoratrici che a vario titolo animano con le proprie competenze e professionalità la yard di viale Colombo. Ieri nel lussuoso village, Costantino ha ringraziato e omaggiato tutte le sue dipendenti con una cerimonia terminata con musica, mimose e rinfresco.

A lato dell’incontro l’intraprendente ceo, che quest’anno ha chiuso con 363 milioni di euro di ricavi, ha ricordato importanti progetti che allargano la produzione di The italian sea group a Viareggio: "Il 14 marzo a Viareggio – ha spiegato – sarà inaugurato una hub in via Coppino con il sindaco Giorgio Del Ghingaro. Si tratta di un grande hub per la produzione di Perini yacht, che sarà alla stregua del comprato di Marina di Carrara: quindi sicuramente bello". Così un nuovo centro del lusso che, con un investimento di 10 milioni di euro, si snoda sulla darsena di Viareggio con la firma di Costantino che con l’acquisto all’asta del ramo Perini ha allargato le sue attività anche in Versilia, secondo il protocollo d’intesa con il sindaco Del Ghingaro. Il sito Perini Navi sarà impegnato prevalentemente nelle attività di interior delle navi a vela oltre che supportare alcune attività del gruppo. L’intervento ha

previsto la riqualificazione della

facciata dell’intero fabbricato con un nuovo design, in linea con i canoni estetici di Tisg, e nel riallestimento degli spazi interni e in particolare con l’apertura di un elegante flagship che grazie anche alla presenza di ledwalls racconterà la storia e il futuro di Perini Navi a conferma della forte presenza del brand e di tutto il gruppo sul territorio. Nel protocollo versiliese c’era l’impegno a mantenere nell’ex falegnameria Perini di via Coppino uffici commerciali, arredi interni e show room coi marchi Perini Navi e Picchiotti su almeno 2.050 metri e con almeno 11 dipendenti, di cui 5 nuovi assunti.

Intanto ieri nel village di viale Colombo si è consumata la suggestiva cerimonia di consegna di mimose alle donne del cantiere. Costantino ripercorrendo la sua storia ha ricordato come ogni suo successo sia dovuto alle donne della sua vita: dalla sua mamma in poi. Ha ricordato i suoi tre figli , spesso trascurati per seguire il quarto rampollo che è l’azienda, cresciuti bene grazie alle loro madri. Ha ricordato il piacere suo ne lavorare con le donne e il valore aggiunto di queste in un’azienda di cui sono sicuro patrimonio. "Quello che faccio non è tanto per me, ma per le 3mila famiglie su cui ho responsabilità precise. Oltre ai 700 collaboratori, 1300 sono i lavoratori dell’azienda in Turchia, 1300 in Italia fra Marina e cantieri Celi. Infine il consiglio di "amare tutto ciò che fate, perché senza amore la vita non merita di essere vissuta. Da qui l’elogio alla correttezza, alla fidelizzazione e alla passione nei confronti dell’azienda de dee donne presenti che ha lasciato con un quesito: "Ma come fate a fare tutto?"