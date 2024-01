“Un anno per una radiografia al gomito, e da Massa dovrei andare fino a Pontremoli”

Massa, 31 gennaio 2024 – Tempi e distanze ritenuti davvero eccessivi, quelli comunicati a un cittadino massese che aveva fatto richiesta all’Asl neanche una settimana fa per poter effettuare un’ecografia al gomito destro.

«Per tutta risposta, mi sono sentito dire che da Massa, la città dove abito, sarei dovuto andare fino all’ospedale di Pontremoli in Lunigiana, all’ambulatorio di radiologia del piano terra – spiega Luca Alberti – E questo già sarebbe come dire quanto meno scomodo". Ma la segnalazione del cittadino non si riferisce solamente alle distanze da percorrere per l’erogazione della prestazione, Luca Alberti fa infatti riferimento anche a un altro aspetto.

«E’ davvero molto singolare che mi sia stata prenotata l’ecografia al gomito destro in pratica quasi a un anno esatto dal giorno in cui ho fatto la relativa richiesta – sottolinea ancora il cittadino – Infatti, il documento del servizio sanitario che ho ricevuto specifica che l’esame potrà essere effettuato addirittura il 23 gennaio del 2025. Davvero non era possibile fare altrimenti? Sia i tempi che le distanze sono davvero eccessivi per una persona che ha necessità di effettuare un esame di questo tipo".