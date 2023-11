Un angolo per affacciarsi al futuro. Tre anni di successi per Jonaskaite

L’agenzia Angolo marketing celebra tre anni di attività nel centro storico, confermandosi uno dei protagonisti del settore nella nostra provincia. La titolare Simona Jonaskaite, docente ed esperta di social e cultura digitale, si è detta molto soddisfatta dei traguardi raggiunti finora e continua a lavorare per migliorare sempre di più l’offerta dei propri servizi. Partita con lo scopo di aiutare la città in periodo pandemico ad avviare e consolidare un processo di digitalizzazione ormai divenuto fondamentale per aziende e commercianti, attualmente l’agenzia collabora con tutta la nazione, tessendo anche rapporti internazionali con attività provenienti da Paesi come Stati Uniti ed Emirati Arabi. "Sentivo il bisogno di dare un servizio alla provincia - spiega la titolare - e sono rimasta veramente contenta perché la comunità ha risposto presente capendo la necessità e l’importanza di stare al passo coi tempi e digitalizzare la propria offerta". Simona Jonaskaite e il suo team si interessano dunque alla transizione digitale a 360 gradi occupandosi di sviluppo e progettazione di siti web ed e-commerce, social media marketing, progettazione grafica e stampa, pubblicità e digital marketing. Da tenere in considerazione anche il servizio di assistenza legale di regolamentazione della privacy e cookie policy e la collaborazione con commercialisti per l’apertura di partite iva e con fotografi, videomakers e copywriters.

Un angolo in via Cavour che organizza anche, ed è l’unico a farlo in tutta la provincia, corsi di formazione sulla cultura digitale aperti a tutti. Il 27 novembre si terrà proprio uno di questi incontri in cui la founder dell’agenzia farà una panoramica sui social media. Per iscriversi al corso [email protected] e [email protected] o contattare il numero 331 3121466. Dopo il successo del precedente corso di formazione, in cui la città ha dimostrato la sua voglia di conoscere e sviscerare il mondo digitale sia per professionisti sia per semplici navigatori online, l’agenzia cerca dunque di confermarsi e proiettare la nostra provincia verso il futuro. "Qui a Carrara - prosegue Simona Jonaskaite - c’è ancora chi lavora col passaparola, chi si mantiene sulle vecchie strategie di mercato non proponendo adeguamento e innovazione, ma oggigiorno se non sei online non esisti". La cultura digitale sta proseguendo la sua marcia trionfale sempre più velocemente, accompagnata da quella tanto discussa intelligenza artificiale che quasi minaccia di sostituirsi all’uomo. In questo contesto si inserisce Angolo marketing, un caldo salottino in centro storico visibile a tutti, un’eccellenza del settore che fa dei rapporti umani e del dialogo il suo punto di forza.