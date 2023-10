Un angolo di Oriente. Alla Imm il festival con danze, piatti tipici e cultura dell’Est

Dalla cerimonia del tè ai massaggi thailandesi fino ad arrivare ai sapori dei piatti tipici della tradizione orientale, il tutto nei quarantamila metri quadrati del ‘Festival dell’oriente’, che dopo il successo di pubblico di questo fine settimana torna a Carrarafiere venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 20,30. Era davvero numeroso il pubblico che sabato e domenica ha preso letteralmente d’assalto il complesso fieristico della Imm, trasformato per l’occasione in un piccolo angolo d’oriente. Stand gastronomici, bazar, massaggi, lezioni di trucco, laboratori, conferenze, spettacoli, in un susseguirsi di eventi che hanno animato la due giorni dedicata alle tradizioni millenarie dell’Asia. I più gettonati con lunghe file di persone già dal mattino sono stati gli stand gastronomici, che hanno riempito i padiglioni degli odori speziati dei piatti tipici di molti paesi come per esempio il Vietnam, la Cina, la Corea, la Mongolia, il Giappone. Altra attrazione del festival che ha riscosso un grande successo sono stati i massaggi: completo, al collo, alle mani, alla schiena, contro la cervicale, il mal di schiena, insomma, una grande quantità di offerte.

Tantissime le proposte che hanno affascinato il pubblico, dal caffè arabo cotto sulla sabbia alle tipiche bevande delle varie nazioni. E poi il fascino degli ideogrammi della scrittura, i suoni delle campane tibetane, il profumo degli incensi, i balli tipici dell’India (Bollywood), della Corea, della Cina, del Giappone, i rituali della vestizione, della spiritualità. Stan gastronomici, di oggettistica, di oggetti scaramantici, di spezie e oggetti tipici del mondo asiatico con oltre cinquecento proposte commerciali. Un viaggio nella cultura e nel mondo orientale che ha affascinato centinaia di persone e che tornerà per il prossimo fine settimana. Peccato che fuori del complesso fieristico la polizia municipale abbia flagellato di multe numerose auto dei visitatori, senza però essere presenti sul viale a mare e in viale Galilei per regolamentare il traffico di auto e pedoni, che più volte è andato completamente in tilt. Alessandra Poggi