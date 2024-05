Un amore infinito. Piazza Aranci splende. Stand, piccoli ciclisti e lo show ’E- bike’

di Alfredo Marchetti

MASSA

"Fa davvero piacere vedere tutti questi bambini accorsi per vivere il villaggio dello sport. Siamo felici di essere a Massa, una città che offre molto sotto l’aspetto culturale e turistico". A parlare è Roberto Salvador, Rcs sport event, la mente dell’evento ’collaterale’ al passaggio del Giro d’Italia, ovvero il Giro-E, la E-Bike Experience con Green fun village e la corsa con biciclette a pedalata assistita, partita intorno alle 13,30 da piazza Aranci, ed arrivata a Lucca. Circa una trentina di stand colorati, dedicati alla sostenibilità ambientale, hanno arricchito la piazza principale del centro storico. Sul palco della presentazione della gara non competitiva, il Prefetto Guido Aprea, il Questore Santi Allegra, il sindaco Francesco Persiani, intervistati da Veronica Angeloni, ex pallavolista, stella della nazionale italiana, madrina della giornata all’ombra di palazzo Ducale. Il tutto accompagnato dalle note degli studenti del liceo Felice Palma.

Tra gli ospiti vip alcuni grandi del ciclismo, da ’el diablo’ Claudio Chiappucci a Gianni Bugno, fino a Justine Mattera, showgirl, attrice e conduttrice televisiva. Una serie di eventi collaterali con animazioni, giochi, incontri con sportivi della città ha anticipato lo start avvenuto davanti alla banca Monte dei Paschi di Siena. Ai nastri di partenza anche il consigliere comunale, Alberto Trombella, il quale ha partecipato con il team dell’Anci, concludendo la corsa a Lucca. Con lui altri 120 partecipanti (2mila per tutto la manifestazione che seguie il Giro). "Un evento molto bello – ha spiegato –, una ciclopedalata davvero interessante, abbiamo fatto anche Montemagno, fino a Lucca, grazie alla pedalata aiutata fino a 25 km all’ora. Un evento organizzato alla perfezione: ci hanno fatto divertire".

Poche ore prima l’intervento del Prefetto: "Che bello vedere la piazza pienissima di bambini, lo sport è inclusione: è stato dato modo a loro di trascorrere una giornata diversa. Un ringraziamento va dato al comparto sicurezza per questa splendida giornata". La parola era poi passata al Questore: "Siamo qui per garantire la sicurezza sia in apertura che in chiusura dell’evento. Ringraziamo il sindaco Persiani che ha saputo valorizzare la città e richiamare molti appassionati del ciclismo".

"Le vere protagoniste – ha spiegato Salvador – sono le associazioni del territorio, ogni evento è unico nel suo genere. Tutti i giochi presenti sono realizzati rispettando la sostenibilità, come il legno riciclato. Un messaggio importante per le nuove generazioni".