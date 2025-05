L’appello del Coro Lunigiana: "Ragazzi, cantate con noi"

All’uscita del casello autostradale di Aulla campeggia un grosso cartello pubblicitario: "Vieni a cantare con noi. Unisciti al nostro coro per custodire, condividere e tramandare la tradizione della musica popolare". E’ la singolare idea dei dirigenti del Coro Lunigiana Aps di Fivizzano-Licciana Nardi, al fine di attrarre, reclutare aspiranti coristi in modo da portare avanti anche nel futuro questa realtà musicale che da 53 anni ha fatto conoscere in tutta Europa, Russia compresa, il nome e le melodie della nostra terra.

"Un’opportunità imperdibile che offriamo a chi ama cantare e desideri esplorare - dice il presidente Luigi Ferrari - la bellezza della musica tradizionale. Siamo alla ricerca di giovani talenti che si uniscano al coro per condividere assieme la passione per la musica delle radici. Il Coro Lunigiana, è uno dei fondatori dell’Associazione Cori della Toscana ed è riconosciuto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali in qualità di “coro di interesse nazionale“ - prosegue Ferrari - e fra le tante onorificenze ricevute in oltre mezzo secolo spicca quella che ha annoverato il coro quale “membro onorario della chiesa greco cattolica ucraina insignito della medaglia di San Giorgio“.

Nella nostra lunga storia abbiamo avuto modo di esibirci di fronte a popoli di tutto il mondo, abbiamo cantato in presenza di Pontefici, Re e Presidenti della Repubblica. L’appello che facciamo, è rivolto a giovani e non giovani, indipendentemente dal livello di esperienza; sarà cura del Maestro Primo Ceccarelli - spiega il dirigente - il cui nome rappresenta un mito nella coralità regionale, a farli divenire provetti cantori. Aspettiamo a braccia aperte chi desidera unirsi a noi in questa meravigliosa avventura musicale, che dura ormai da ben 53 anni. E’ sufficiente mandare una mail a [email protected]".

Roberto Oligeri