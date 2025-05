I Volontari lettori ricordano i libri salvati dai roghi

Un ricco programma di iniziative alla Biblioteca civica Lodovici di Carrara e alla sede di Marina per la campagna nazionale di promozione della lettura il ‘Maggio dei Libri’. Intelleg(g)o è il tema della quindicesima edizione, per ribadire, in linea con l’ultima edizione di Libriamoci, l’insostituibile valore della lettura. Il primo appuntamento dal titolo ‘Libri salvati’, promosso dall’Associazione Italiana Biblioteche, è in programma giovedì alle 16,30 ed è dedicato ai ragazzi dagli 11 ai 18 anni per celebrare, con la lettura il valore della libertà di espressione e del contrasto alle forme di cancellazione della memoria, a cura dei Volontari Lettori che ricorderanno alcuni libri bruciati durante i Bücherverbrennungen, i roghi del 1933 da parte delle autorità della Germania nazista.

Si prosegue venerdì 16, alle 16,30 e sabato 24 alle 10,30 con gli incontri di promozione della lettura e della musica dedicati alle famiglie con bambine e bambini da zero a sei anni organizzati dal Comune di Carrara, a cura di Volontarie e Volontari, Operatrici e Operatori Nati per Leggere e Nati per la Musica Massa-Carrara. Sabato 24, alle 18, nella Biblioteca di piazza Gramsci sarà presentato il libro “Il partigiano che divenne imperatore”, Edizioni Laterza di Marco Ferrari. Martedì 27, l’Area Piccoli della Biblioteca ospita l’incontro “Mamma Lingua. Storie per tutti, nessuno escluso”, sabato 31 la presentazione di “Senza parole!”, progetto di educazione alla lettura alla scoperta e creazione dei Silent Books. L’ultimo appuntamento alla biblioteca di Marina di Carrara, sempre sabato 31, con le Letture in giardino che inaugurano lo spazio esterno della sede di via Garibaldi. L’ingresso a tutte le iniziative è libero. (Info: telefono 0585/641428-641472, mail a [email protected]).