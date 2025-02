Un aiuto a chi non lavora. Formazione gratuita per giovani da 18 a 34 anni

Parte un progetto per la formazione gratuita di persone inattive o disoccupate tra i 18 e i 34 anni. Si chiama ’Carisma’ ed è stato presentato ieri in Comune a Massa dall’assessora Giorgia Garau e da rappresentanti dei partner Stefania Gatti, Giacomo Zucchelli, Gabriel Del Sarto, Giuliano e Paolo Baracchini, alla presenza dell’assessore alle politiche giovanili Michele Trevisan.

Ma in cosa consiste ’Carisma’? Si tratta di favorire l’ingresso nel mondo del lavoro di persone inattive, tra i 18 e i 34 anni, residenti nei comuni di Massa, Montignoso e Carrara, attraverso attività formative e di accompagnamento totalmente gratuite. Attività organizzate dalle agenzie formative locali Serindform e Etruscaform in collaborazione con aziende, società ed associazioni del territorio. L’agenzia Serindform è capofila di un raggruppamento temporaneo di società che conta anche, oltre a Etruscaform, Comunità Interattive, F.lli Nani srl, Elco snc, Acli Massa-Carrara e Afaph. Anche il Comune di Massa è partner del progetto e l’assessora Garau ha sottolineato l’importanza dell’inziativa.

’Carisma’, approvato e finanziato con fondi della programmazione europea 2021-2027 sul bando regionale ’GiovaniSì-Talenti in azione’, prevede Corsi avanzati per la riqualificazione e l’inserimento socio-lavorativo ed è rivolto a persone giovani che non studiano e non lavorano per accrescere e adeguare le loro conoscenze e capacità; renderle più competitive nel mercato del lavoro e, in generale, più capaci di individuare un loro percorso di sviluppo personale e professionale.

Per il raggiungimento di tale finalità sono previste tre linee d’azione: ’Sviluppa i tuoi talenti’, ’Esercita i tuoi talenti’ e ’Accompagna i tuoi talenti’. Il primo prevede 7 corsi da 80 ore, ciascuno per un massimo di 12 allievi. Si tratta di tecniche di carrozzeria, tecniche di vendita, tecniche di social media, magazzino e distribuzione commerciale, bar e servizi di ricettività, uffici amministrativi e studi professionali, professionalità nell’ambito web. ’Esercita i tuoi talenti’ prevede 12 corsi da 50 ore (12 allievi per ogni corso), non formali, realizzati con metodologie innovative quali laboratori teatrali, laboratori di feedback, barcamp, hackathon, impresa formativa simulata, elevator camp. Il terzo indirizzo, ’Accompagna i tuoi talenti’, offre 5 percorsi individuali da 30 ore da 1 a 3 allievi.

Per iscrizioni e informazioni gli interessati possono contattare Serindform, in via Marina Vecchia, a Massa (0585 810009), o Etruscaform, in viale Colombo, a Carrara (0585 55322).