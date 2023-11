Ugo Pisa, piano fuori legge: "Non rispetta i parametri previsti da Pnrr e Pinqua"

"Il nuovo progetto dell’amministrazione di Massa per la riqualificazione della ex Colonia Ugo Pisa non rispetta i parametri del Pinqua e del Pnrr: la prima versione trasmessa al Ministero aveva ottenuto i finanziamenti proprio perché prevedeva di non consumare suolo e di rigenerare in un’ottica sostenibile anche ambientale. Quello che si vuole andare a realizzare oggi invece non rispetta i criteri previsti dal bando e per questo potrebbe essere oggetto di revoca dei finanziamenti". Ne è convinto il Comitato Ugo Pisa che chiede all’amministrazione "di tornare sui suoi passi, riprendere il progetto che è risultato vincente e ha ottenuto i fondi dell’Europa per evitare di trovarci in grossi guai".

Il Comitato entra anche nel dettaglio del bando e del progetto risultato vincente grazie a "punteggi elevati nell’ambito del ‘Recupero e valorizzazione dei beni culturali, ambientali e paesaggistici ovvero recupero e riuso di testimonianze architettoniche significative, anche se non direttamente vincolate…’ e del ‘Risultato del "bilancio zero" del consumo di nuovo suolo’. Quindi è proprio grazie a questi punteggi che il progetto Ugo Pisa è stato ammesso al finanziamento Pnrr. Nella convenzione, che deve necessariamente essere stipulata tra ministero e soggetto beneficiario del Pinqua, deve essere attestata la conformità tra progetto ammesso al finanziamento e quello messo a gara e viene assunto l’impegno al rispetto del principio del non creare danni ambientali aggiuntivi e ai principi generali del Pnrr a pena di sospensione o revoca del finanziamento".

Ed è qui che arriverebbe il problema per la "palese difformità tra i due progetti poiché in quello che andrà appaltato a breve, si prevede l’abbattimento della colonia all’interno del parco, della passerella e il consumo di suolo a seguito della costruzione di campi sportivi e parcheggi. Ci chiediamo se l’amministrazione se ne rende conto ed è consapevole del rischio che stiamo correndo di vedere cancellare il finanziamento a seguito di una verifica approfondita da parte degli organi europei".