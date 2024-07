Tutto pronto per il ‘Giro della Lunigiana’. Ventotto squadre e 168 corridori al via

Ventotto squadre, di cui sedici selezioni regionali italiane e 12 nazionali estere. E sono 168 i corridori che si sfideranno in quattro giornate di gara, suddivise in tre tappe e due semitappe, percorrendo 370 chilometri, lungo due regioni, tre province e undici comuni. È l’estrema sintesi del Giro della Lunigiana, organizzato dal Casano Ssd Arl, giunto alla 48ª edizione, in programma dal 4 al 7 settembre. Un Giro definito da tempo la più importante competizione ciclistica giovanile al mondo per la categoria juniores, fonte di ispirazione per i talenti del futuro. Sulle sue strade sono passati e hanno trionfato i più grandi campioni del ciclismo professionistico. Tra i vincitori recenti spiccano i nomi di Tadej Pogačar e Remco Evenepoel, protagonisti al Tour de France, tra i campioni del passato ricordiamo per tutti Vincenzo Nibali, Franco Chioccioli e Gianni Bugno.

Il Giro attraverserà alcuni dei luoghi più affascinanti tra le province di Massa, La Spezia e Genova. Partendo dall’anfiteatro romano di Luni, si arriverà al Golfo dei Poeti alla Spezia, passando per i castelli della storica Lunigiana, offrendo poi i panorami mozzafiato di Portofino e Chiavari e immergendosi nelle bellezze della Val di Vara e la Val di Magra, di Montemarcello e Lerici, di Ameglia, Sarzana e Castelnuovo Magra.

Nelle squadre italiane in competizione delle diverse regioni, il mix di talento e tradizione ciclistica di Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia; e ancora di Sicilia, Toscana, Trento, Umbria, Veneto, Bolzano, oltre alla Lunigiana, il team di casa. Accanto a loro, le squadre provenienti da diverse nazioni, pronte ad arricchire il panorama della corsa con la loro grande esperienza e determinazione. Sono Francia, Belgio, Norvegia, Polonia, Repubblica Ceca; di più, Ungheria, Lettonia, Austria, Colombia, Slovenia, Slovacchia.

I 168 corridori in gara daranno vita, ancora una volta, a una competizione avvincente e ricca di emozioni, pronta a scrivere un nuovo capitolo nella storia del ciclismo giovanile avvicinandola sempre di più al traguardo del mezzo secolo di vita. L’organizzazione annuncia entusiasta partecipazioni che arricchiscono l’evento, conferendogli un significato profondo e umano: la ‘Fondazione Casa Cardinal Maffi Onlus’, dando una prospettiva di sport e speranza a persone impegnate a superare problemi psichiatrici; e quella di ‘Luna Blu Fondazione Aut Aut La Spezia’, associazioni di genitori di ragazzi autistici di 17-18 anni coinvolti nella organizzazione e nella partecipazione della gara, un’opportunità di crescita e conoscenza nel mondo del ciclismo. La presentazione ufficiale del 48° Giro della Lunigiana si è tenuta giovedì 18 luglio a Terre di Luni (Ameglia). La presentazione di tutti i partecipanti “alla corsa dei futuri campioni” si terrà poi nello scenario della Rotonda Vassallo Lerici, il giorno martedì 3 settembre alle 18, vigilia della partenza del Giro della Lunigiana maschile e secondo e ultimo giorno di quello femminile.