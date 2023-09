Tutto pronto per ’ColoriAmo’ del Gams

Tutto pronto per la sesta edizione del festival del disegno Fabriano a Massa organizzato dal Gams, il gruppo di architette di Massa Carrara che festeggia i suoi 10 anni di attività. Il festival si svolgerà domani: è organizzato in collaborazione con il Comune, con il patrocinio della Provincia, e promosso in tutta Italia da Fabriano. L’evento massese si chiama ‘ColoriAmo’, un laboratorio collettivo di disegno nel centro storico di Massa dedicato alla sperimentazione sui colori e sul colore, come strumento di conoscenza, esplorazione e rappresentazione del mondo, di noi stessi e delle nostre emozioni. Durante la mattina gli artisti realizzeranno il disegno in bianco e nero che i partecipanti coloreranno nel pomeriggio. Gli artisti sono Agnese Ambrosiano, Marta Barsotti, Taisia Bonini, Silvia Bontà, Arianna Cattani, Teatro dei Disincanti e Francesca Dell’Amico. Anche quest’anno l’evento ospiterà anche artisti di alcune classi del Liceo artistico Palma coordinati dalla docente Patrizia Mannini. L’evento è aperto al pubblico dalle 16 alle 20.