Tutti in marcia per il ‘Progetto donazione’

Una marcia colorata e sorridente, per ricordare l’importanza del dono. Villafranca ha ospitato la 24ª edizione del ‘Progetto donazione al servizio della comunità’ che ha coinvolto sei istituti della Lunigiana: Tifoni e Ferrari di Pontremoli, Baracchini Villafranca e Bagnone, Moratti Fivizzano, Ghandi di Aulla, Pacinotti Belmesseri di Bagnone. Tutti i partecipanti hanno lavorato con i loro insegnanti con grande impegno, dimostrando capacità e sensibilità. La settimana scorsa è stata inaugurata la mostra degli elaborati, alla presenza di ragazzi, insegnanti, delle dirigenti Amedea Cinquanta e Lucia Baracchini.

A tutti gli istituti è stato riconosciuto un compenso in denaro, messo a disposizione dalle rispettive segreterie, per l’acquisto di materiale per proseguire nel progetto il prossimo anno scolastico. Erano presenti tanti ragazzi, il parroco di Villafranca don Giovanni Barbieri, le dirigenti, gli insegnanti, il consigliere territoriale Fratres Alberto Albericci, Alice Tarantola (gruppo Fratres Mulazzo), la presidentessa Maria Rita Beccari, Mario Amorfini (Avis Fivizzano).

Ideatore del progetto è l’ex dirigente scolastico Angelo Ferdani, con lui nell’organizzazione Maria Rita Beccari, in rappresentanza dei gruppi Fratres apuani. Il progetto si è concluso con la Mini marcia della solidarietà: tutti i partecipanti si sono ritrovati davanti alla chiesa di San Genesio, per poi dirigersi verso il Comune di Villafranca. A Filetto, alla partenza, sono state accese due fiaccole portatrici di pace e solidarietà che i bambini si sono scambiati. "Abbiamo marciato assieme – commenta Maria Rita Beccari – Fratres e Avis, con cappellini e labari. Il dono non ha colore, è unito da un unico fine, il bene che si fa per il prossimo, meno fortunato". Ha ringraziato tutti i partecipanti, i volontari, gli amministrator ". E’un bel segnale quando le istituzioni sono sul territorio e danno un esempio di vicinanza, per passare il testimone alle nuove generazioni".

Monica Leoncini