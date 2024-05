Tutti a tavola a distanza di 47 anni. Cena di maturità della classe 76/77

Grande rimpatriata per gli ex studenti della quinta E del liceo scientifico Marconi (nella foto). A 47 anni dalla maturità e a 52 dall’inizio del liceo gli ex studenti e compagni di classe si sono rivisti per una cena all’insegna dell’amarcord al ristorante Club Nautico di Marina. I ‘ragazzi’ della quinta E si sono diplomati nell’anno scolastico 1976/77. Alla rimpatriata scolastica c’erano Riccardo Canesi, Luisella Conti, Fabrizio Cristiani, Giuliana Giacomelli, Marcello Lucchetti, Daniele Marchini, Massimo Menconi, Marilena Moruzzi, Massimo Pelliccia, Alberico Quiriconi, Ornella Raggi, Marco Salvetti, Massimo Santucci, Barbara Tesconi e Riccardo Volpi. Non solo studenti però, alla cena hanno voluto partecipare anche tre ex docenti storici. Si tratta di Luciana Conti insegnate di italiano e storia, della professoressa Piera Maggiani docente di disegno e storia dell’arte e del professore di educazione fisica Mario Viaggi, 86 anni portati magnificamente. Una serata all’insegna dell’allegria e ricca dei tanti ricordi tra i banchi di scuola.