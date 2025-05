Rivoluzione Allegra incontra 2 esperte su salute e diritti

“Libertà sotto esame: salute, diritti e referendum” sono i temi dell’incontro esclusivo organizzato per oggi alle 17:30 a Massa da ‘Rivoluzione Allegra’. Protagoniste dell’incontro saranno due esperte di rilievo. Una è Sara Gandini, epidemiologa e scienziata di fama nazionale, nota per essere riuscita, con le sue ricerche e la sua équipe, a dimostrare al governo Conte II che le scuole potevano riaprire durante la pandemia. Offrirà una riflessione approfondita sui delicati equilibri tra salute pubblica e libertà individuale. Poi Elena Dragagna, avvocato del foro di Milano, illustrerà nel dettaglio i contenuti della legge Lorenzin e le ragioni che motivano il referendum abrogativo ora in fase di raccolta firme. Durante l’incontro, procederà anche all’autenticazione delle firme per chi desidererà sostenere il referendum.

Sarà poi l’occasione per approvare il bilancio 2024 dell’associazione Rivoluzione Allegra. L’incontro, a porte chiuse, richiede prenotazione obbligatoria. Seguirà un apericena conviviale che offrirà l’occasione di continuare il dibattito in un’atmosfera rilassata e informale. È possibile richiedere la tessera Rivoluzione Allegra. Per partecipare all’incontro è possibile scrivere a [email protected].