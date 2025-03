Tutti a piedi al David di Colonnata con il Trekking del Tribunale

Sabato torna il ‘Trekking del tribunale’, la passeggiata tra natura, arte e legalità giunta alla sua terza edizione. L’iniziativa prevede anche due pause culinarie a base di bomboloni freschi e un pranzo con lardo di Colonnata. Si parte alle 9,30 da piazza Palestro a Colonnata. Il percorso è accessibile a tutti, con un dislivello di circa 500 metri e una durata stimata di tre ore tra andata e ritorno. Dopo aver attraversato boschi di castagni e sentieri panoramici, fino a raggiungere uno degli scenari più suggestivi della zona, gli escursionisti potranno visitare la cava dove si trova il celebre murale del David di Kobra. Quest’opera monumentale, realizzata nel 2017 dallo street artist brasiliano Eduardo Kobra, reinterpreta il capolavoro michelangiolesco in chiave contemporanea, con colori accesi e uno stile inconfondibile. Giunti alla cava gli escursionisti potranno fare una pausa conviviale, gustando una merenda con vino locale e bomboloni freschi. Dopo la sosta la passeggiata riprenderà in direzione Colonnata per un pranzo tipico a base di lardo in una delle storiche larderie del paese.

Il progetto del trekking nasce dalla collaborazione di diversi partner che credono in un modello di sviluppo e di gestione del territorio, che passa dalla riscoperta della storia e della tradizione locale. Si tratta di Fondazione cassa di risparmio di Carrara, Comune di Carrara, Cai di Carrara, Anffas Massa Carrara, Camera di commercio di Massa Carrara, con il patrocinio del Consiglio dell’ordine degli avvocati, dell’Aiga (giovani avvocati) di Massa e Carrara, il Cai Carrara, il Cammino di Aronte, la Fondazione cassa di risparmio, la Pro Loco Colonnata. La partecipazione è libera e gratuita. I non soci Cai hanno la facoltà di richiedere l’assicurazione giornaliera al costo di 13 euro. Per informazioni 0585 77.67.82, oppure 393 87,312,86, 333 64.28.121.