Tutte le infermiere malate: i ragazzi trasferiti a Caprio di Filattiera

Chi somministrerà i farmaci ai ragazzi del Centro di socializzazione di Moncigoli? Lunedì sono cominciati i lavori di sistemazione del centro che si trova nel Comune di Fivizzano, lavori che dureranno circa tre settimane. Per evitare di sospendere le attività del centro, molto utili per i ragazzi che lo frequentano e per le loro famiglie, la Società della salute ha pensato di trasferirli, momentaneamente, al centro di Caprio di Filattiera. Ragazzi e famiglie hanno accettato di buon grado e gli utenti stanno frequentando il centro da lunedì. Lo faranno in totale per circa tre settimane.

Il problema è sorto per la somministrazione dei farmaci: ovviamente le operatrici dei centri non possono svolgerlo. Serve personale infermieristico qualificato. Se a Moncigoli andavano quotidianamente le infermiere del plesso di Fivizzano, a Caprio invece vanno quelle di Pontremoli. Si tratta di un lavoro piuttosto breve come durata. Con alcuni ospiti in più sono stati coinvolti gli infermieri ambulatoriali, uno al giorno, per massimo un’ora di tempo da dedicare al centro. Le dipendenti in questione hanno chiesto all’azienda un ordine di servizio, per svolgere il lavoro al Centro di socializzazione di Caprio, l’azienda si è mobilitata sentendo il parere dei sindacati, che non l’hanno ritenuto necessario.

Si pensava di aver raggiunto un accordo quando, all’improvviso, le sette infermiere interessate sono finite in malattia, per una settimana. Proprio tutte. Il problema della somministrazione farmaci è stato risolto con un infermiere che parte dall’ospedale di Fivizzano ogni giorno per andare a Caprio, facendo più chilometri del necessario e impiegando più tempo. Problema risolto ma resta il dubbio, il certificato di malattia è ovviamente un diritto dei lavoratori, ma sembra strano che tutte le infermiere interessate si siano ammalate nello stesso momento.