Tutta l’Italia ospitata dall’Accademia. In scena il premio nazionale delle arti

Conto alla rovescia per lo svolgimento della XVII edizione del Premio nazionale delle arti che celebra e promuove il talento e la creatività degli studenti delle Accademie italiane nel campo delle arti figurative, digitali, scenografiche e del restauro. L’evento è previsto per il 1° dicembre alle 9,30 al teatro Animosi, quando ci sarà l’inaugurazione della rassegna che vede l’Accademia di belle arti come sede nazionale scelta dal museo e organizzatrice della kermesse.

All’interno dell’Accademia, palazzo Binelli, palazzo Del Medico e della sede di scultura di Monterosso, gli studenti selezionati dalla giuria qualificata, avranno l’opportunità di esporre le proprie opere, creando un momento di costruttivo confronto e di gioiosa celebrazione delle arti. Si partirà quindi alle 9,30 del primo dicembre con la presentazione della rassegna al Teatro Animosi in piazza De André. A seguire ci saranno le visite alle mostre nelle sedi espositive, ovvero, Accademia di Belle arti, poi nello splendido scenario di palazzo Binelli in via Verdi, Palazzo del Medico poco più distante. Da Vôtre project room in piazza Alberica,7B, poi la Sede di Scultura a Monterosso in via Tacca 2E.

Attesi centinaia di studenti, i docenti di 33 Accademie italiane e la ministra dell’università e della ricerca Anna Maria Bernini. Il Premio nazionale delle arti è un premio annuale diretto a studentesse e studenti di Conservatori e Accademie di belle arti. Lo promuove il Miur (direzione generale per lo studente), per promuovere lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore, sostenere la formazione artistica e promuovere l’eccellenza degli studenti nel campo delle arti. La scorsa edizione è stata ospitata dall’Accademia di belle arti di Lecce.