Turismo, un ‘destination manager’ Piano per l’identità territoriale

Il turismo si legge, di solito, con i dati dell’incoming e spulciando le statistiche, ma oggi per valorizzare le vocazioni di un territorio è necessario pianificare una solida strategia attraverso la conoscenza del marketing territoriale. Ecco che per questo fondamentale ruolo arriva il Destination Manager, una figura che si occupa della promozione e del rilancio di un certo ambito valorizzandone le peculiarità culturali, ambientali, enogastronomiche che costituiscono l’attrattiva turistica della destinazione stessa. Lo prevede il Testo unico del sistema turistico regionale che attribuisce agli Ambiti le funzioni di accoglienza e informazione turistica. E la conferenza dei sindaci dell’Ambito lunigianese ha presentato a Sviluppo Toscana il progetto intitolato ‘Valorizzazione dell’identità territoriale per migliorare la qualificazione dell’offerta turistica’ che prevede anche la nomina di un Destination Manager, oltre alla progettazione di uno studio finalizzato al miglioramento dell’attrattività dell’ambito e dell’accoglienza. Per questo è stato pubblicato un avviso pubblico di appalto che scade entro le 24 di domani (stazione appaltante Unione di Comuni Montana Lunigiana sede in Fivizzano; telefono 0585-942084). L’incarico ha una durata di 18 mesi e un valore di 40mila euro. Che cosa dovrà fare il Destination Manager? All’interrogativo risponde la sindaca di Filattiera Annalisa Folloni . " E’ una figura necessaria...