Turismo storico-religioso Mappati gli itinerari locali

Turismo responsabile, itinerari locali e percorsi religiosi: il futuro della Lunigiana passa da qui. Oggi nella Sala delle Muse di Palazzo Centurione, ad Aulla, un convegno sui progetti per il territorio e non solo. Alle 10 i saluti del sindaco di Aulla, del presidente Gal Consorzio Lunigiana, della Regione, presidenti della Camera Commercio Toscana nord ovest, Unione Comuni, Province di Massa-Carrara, Parma, Spezia, Gal del Ducato. Si parlerà del progetto di cooperazione interregionale Veneto e Toscana. Promosso dal Gal Lunigiana, nasce per un turismo rispettoso dei territori, attraverso il tema dei cammini storico-religiosi, valorizzando gli itinerari che collegano la Romea Strata, cammino fulcro del progetto ‘DeltApp’, alla Via Francigena e alle sue derivazioni (Volto Santo, Abati, dei Linari, Marchesana e Longobarda). Modererà l’incontro Agostino Nino Folegnani del Gal Lunigiana, interverranno tecnici animatori, i sindaci lunigianesi e il presidente del Pnate beneficiari della misura, i partner del progetto, Gal Polesine Delta del Po e Gal MontagnAppennino.

Verrà poi presentato il progetto ‘Parma-Luni 2023’, interverranno Roberto Cipriani (vicesindaco e assessore al turismo del Comune di Aulla), Alessandro Silvestri (sindaco di Luni), Eugenio Caggiati (Aps Giuseppe Micheli), Italo Pizzati (comunità del Cibo di Crinale 2040). E ancora una tavola rotonda ‘Da Parma a Luni: cammini e prodotti tipici tra storia e attualità’, con Roberto Galassi (Gal Lunigiana), Giovanni Pattoneri (Gal del Ducato), Riccardo Boggi (storico e direttore del Museo S.Caprasio), Andrea Jacomelli (guida ambientale escursionistica ApuaneGuide), Pierangelo Caponi (Sigeric Servizi per il turismo), Matteo Podenzana (Slow Food Luniapua), Rolando Paganini (presidente della Quercia d’oro), Andrea Marcesini (presidente Consorzio di tutela vini Igt e Doc della Provincia della Spezia), Fernanda Poletti (presidentessa Strada del vino dei Colli di Candia e di Lunigiana). Poi buffet con prodotti della Lunigiana e visita al Museo del Pellegrino dell’Abbazia di S.Caprasio.