Trovato il gestore per i punti Iat. Servizi affidati a ’Terre di Venere‘

Novità per la promozione turistica della costa apuana: ora c’è un solo soggetto a gestire tutti i punti Iat dell’ambito Riviera Apuana e inoltre si va verso un restyling del sito internet con importanti cambiamenti anche sotto il profilo del marketing territoriale e della cartellonistica. Sono questi gli aspetti principali che emergono dai due affidamenti effettuati dal Comune di Massa, in qualità di capofila dell’ambito di cui fanno parte Montignoso e Carrara, su indirizzi dati dalla conferenza dei sindaci. Il primo è appunto l’affidamento della gestione dei punti Iat, ossia Informazione e Accoglienza Turistica, assegnati tramite procedura diretta a Terre di Venere Rete di Imprese di Carrara, operatore quindi del territorio valutato "competente e qualificato con l’obiettivo di accrescere l’attrattività e la competitività del territorio dell’ambito turistico". Gestione che parte da maggio e arriva a febbraio del 2025. Appalto totale da circa 113mila euro. Il gestore si dovrà poi confrontare con i singoli Comuni per la quantità di personale da destinare a ciascun ufficio e i relativi orari di apertura. Per ora l’appalto parte ‘soft’ perché ci sono solo i soldi per coprire il servizio fino a luglio: toccherà ai Comuni versare le somme mancanti prima della scadenza per continuare a pagare la gestione. Il secondo appalto riguarda soprattutto la promozione digitale.

L’ambito ha infatti un portale di destinazione turistica, www.turismomassacarrara.it, che però è ormai datato per gli standard di comunicazione attuali e per un territorio che vuole attirare turisti dall’estero. La conferenza dei sindaci ha quindi deciso di avviare una procedura di revisione completa dello stesso: sviluppo di sezioni dedicate a temi e prodotti così come alle esperienze, disponibili in inglese, francese e tedesco, oltre a nuove sezioni con contenuti di storytelling digitale e un’area dedicata a ospitare le proposte di imprese e operatori turistici in raccordo con il sistema regionale Visit Tuscany. Inoltre l’altra linea di sviluppo è quello di un sistema informativo integrato con la cartellonistica da implementare attraverso i QR-Code per audio e video tour raggiungibili direttamente sul posto o navigando sul portale turistico. L’appalto, del valore complessivo di circa 66mila euro, è stato affidato alla ditta Dane Project di Massa.