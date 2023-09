"Troppa violenza in città". Filippo Mirabella chiede interventi sulla sicurezza

Il consigliere comunale della lista Ferri, Filippo Mirabella, chiede all’amministrazione misure di sicurezza per difendere i cittadini. "È di pochi giorni fa la notizia dell’accoltellamento e di questo fine settimana di una rissa a Marina – scrive Mirabella –. La politica non può rimanere inerte. Come consigliere ho l’onere e l’onore di rappresentare i cittadini ed è in quest’ottica che ho presentato un’interrogazione sulla sicurezza della frazione di Avenza, evidenziando criticità di questo territorio, ormai comuni in tutto il comprensorio. È giunto il tempo che la sindaca Arrighi passi dalle promesse ai fatti e chiarisca quali iniziative intende adottare per impedire che alcune zone possano essere considerate franche". "Come Lista Ferri abbiamo proposto di migliorare e potenziare l’attuale sistema di illuminazione con nuovi impianti Led nelle zone più a rischio – aggiunge Mirabella –, ottimizzare il sistema di videosorveglianza prevedendo di unificare i sistemi pubblici con quelli privati su un’unica piattaforma, e di procedere con urgenza a indire altri concorsi per l’assunzione di nuovi agenti della polizia municipale, al fine di garantire una maggiore presenza di uniformi istituzionali sul territorio, insieme a carabinieri e polizia. Le risposte dell’assessore Elena Guadagni sono risultate ancora vaghe e non diverse da quelle date circa un anno fa al mio predecessore – conclude –. Penso che sia il momento che questa giunta batta un colpo su un tema da chiunque e a qualsiasi livello ritenuto estremamente importante".