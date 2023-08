Carrara, tribune restituite ai tifosi. Via libera della commissione dopo 5 anni. "Ora tocca alla curva Nord"

Carrara,19 agosto 2023 – Torna agibile la tribuna allo stadio dei Marmi. Dopo il restyling arrriva il via libera della commissione provinciale Pubblico spettacolo. Sembra si sia chiuso un capitolo, quello della tanto attesa tribuna. Una storia che inizia nel 2018 con uno stadio dei Marmi prima chiuso per la mancata agibilità, poi riaperto ma a scaglioni di capienza. Si arriva ad appena 1.200 tifosi locali più 620 ospiti a differenza dei 5mila posti di un tempo. I lavori partono in pieno lockdown con la commissione provinciale che approva il progetto complessivo di adeguamento dell’impianto di piazza Vittorio Veneto in una realizzazione per step. Inizia nel 2020 la progettazione dei vari interventi a cominciare dall’installazione delle nuove recinzioni che delimiteranno la gradinata ampliata fino a circa metà della curva Nord. Ma dal 2018 ad oggi la tribuna rimane chiusa. Torna attiva in deroga per l’ultima partita di campionato, quella della scorsa stagione. Poi un salto temporale fino al sopralluogo di ieri mattina allo stadio e l’ok per la riapertura. Potrà ospitare circa mille tifosi da sommare ai 1900 locali più 620 ospiti per una capienza totale di 3.520 persone.

Una luce in fondo al tunnel il sopralluogo della commissione provinciale alla tribuna dell’impianto di piazza Vittorio Veneto nella mattinata di ieri. Alla seduta, presieduta dal viceprefetto Andrea Leo, erano presenti anche la sindaca Serena Arrighi assieme agli assessori Elena Guadagni, Lara Benfatto e Mario Lattanzi, il presidente provinciale del Coni Vittorio Cucurnia e rappresentanti e tecnici di questura, vigili del fuoco, l’Asl, e genio civile. Al termine del sopralluogo la commissione ha espresso parere favorevole all’incremento della capienza complessiva dello stadio dei Marmi con l’utilizzo della tribuna. Secondo le nuove disposizioni il settore coperto potrà ora ospitare 948 spettatori seduti a cui vanno aggiunti 42 tra giornalisti, gos e speaker e 8 spettatori disabili nonché altrettanti accompagnatori disposti lato mare al piano terra. Ottenuto il via libera della commissione provinciale Pubblico spettacolo la Carrarese potrà dunque cominciare la prossima stagione agonistica, venerdì primo settembre alle 20,45, con la tribuna disponibile dopo ben cinque anni di stop forzato.

"Siamo davvero felici che la tribuna dello stadio dei Marmi sia finalmente agibile e aperta al pubblico – dice la sindaca Serena Arrighi -. Questa riapertura è una prima importante risposta alle richieste dei tifosi e un segnale concreto dell’impegno quotidiano dell’amministrazione, ma soprattutto è frutto di un grande lavoro di squadra. Ci tengo quindi oggi a ringraziare anzitutto gli assessori Elena Guadagni e Moreno Lorenzini che hanno seguito tutto l’iter per la riapertura, ma un grosso grazie va anche alla stessa Carrarese calcio, con la quale abbiamo sempre collaborato per raggiungere assieme l’obiettivo, e, non ultimi, al prefetto Guido Aprea e al suo vice Andrea Leo, al presidente del Coni provinciale Vittorio Cucurnia e ai rappresentanti e tecnici di vigili del fuoco, genio civile, Asl e ovviamente Comune che stamani hanno presenziato all’ultimo sopralluogo della commissione. Con l’apertura della tribuna l’attenzione della nostra amministrazione sullo stadio dei Marmi di certo comunque non finirà, ora il prossimo obiettivo sarà quello di intervenire sulla curva Nord”. I ringraziamenti arrivano anche dalla società.

«La società Carrarese Calcio 1908 esprime la propria soddisfazione per l’esito positivo certificato dalla commissione provinciale relativamente all’agibilità del settore tribuna dello stadio. Un ritorno alla ’normalità’ per l’impianto sportivo principale cittadino con la disponibilità, al pubblico, di tutti i settori.

L’occasione è gradita per porgere i più sentiti ringraziamenti alla Prefettura di Massa-Carrara nella figura del Prefetto Gent.mo Dott. Guido Aprea e del Vice Prefetto Vicario Gent.mo Dott. Andrea Leo per la sensibilità dimostrata nonché a tutti i membri della Commissione stessa. Un doveroso ringraziamento anche alla Sindaca che, con la sua partecipazione personale ai lavori odierni della Commissione insieme alla Giunta del Comune di Carrara, ha dimostrato ancora una volta grande attenzione e vicinanza nei confronti della squadra della città.