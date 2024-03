Triathlon, ecco la prima squadra in città. A Pisa il debutto degli atleti

Carrara ora ha la sua prima squadra di triathlon, la disciplina che prevede corsa, nuoto e bicicletta. Si chiama ‘Polisportiva Carrarese Triathlon’ e nasce dalla fusione della Asd polisportiva carrarese pallamano di Giampaolo Vezzoni (presidente), con l’associazione sportiva di Sara Tognini, allenatrice Fidal. Di ieri la presentazione al campo di scuola con Sara Tognini, l’atleta Allegra Tassinari e l’assessore allo Sport Lara Benfatto. "Era da tanto tempo che sognavo di formare questa squadra che vede già quindici iscritti – ha detto Tognini –, uno sport bellissimo ma un po’ snobbato. Vorrei che si iscrivessero tanti bambini anche perché la Federazione italiana di triathlon ogni anno mette in palio numerose borse di studio per aiutare i ragazzi che studiano e fanno sport. Ringrazio gli sponsor: carrozzeria Jolly, Gmc marmi, Breccia Capraia, Lorenzo parrucchiere, Wn sport, Silectra impianti elettrici e Professional marble. La prima gara sarà di duathlon a Pisa i primi di aprile".

"Come amministrazione siamo contenti della nascita di questa nuova associazione sportiva che siamo certi diventerà un punto di riferimento per tutti gli appassionati di triathlon – commenta l’assessore Benfatto –. Questa disciplina è sicuramente uno sport complesso, ma è allo stesso tempo stimolante poiché si cambia quadro motorio per tre volte nel corso di una stessa gara, cosa che richiede alti livelli di concentrazione e preparazione fisica. Il triathlon è uno sport per chi ama lo sport perché lo si vive a pieno in tre discipline. Ringraziamo la fondatrice e il presidente per l’impegno profuso e Sara Tognini, che insieme ad altri due atleti, rappresenterà Carrara al triathlon di Ingolstadt del prossimo 9 giugno. Sicuramente i nostri tre sportivi sapranno ben rappresentarci in una gara tanto importante che si terrà in una città a cui ci lega, oltre a un lungo gemellaggio, una bella amicizia".

Alessandra Poggi