Treni, due nuove stazioni accessibili: "Servizio che prima era inesistente"

Una missione durata cinque anni, dal 2019, ma finalmente compiuta. Le due stazioni ferroviarie di Aulla e Pontremoli saranno inserite nel circuito nazionale RFI di assistenza PRM coordinato dalla Sala Blu di Firenze. Ciò consentirà alle persone con disabilità, mobilità ridotta o con difficoltà di deambulazione anche temporanee, di prenotare il servizio per essere assistiti a fare il biglietto, portare i bagagli, salire e scendere dal treno. Lo aveva già annunciato nei giorni scorsi il presidente dell’associazione paraplegici Massa Carrara e coordinatore dell’osservatorio provinciale disabilità, Giacomo Perfigli.

La Regione in questi giorni ha reso note anche le date: Aulla sarà operativa già dal 27 dicembre mentre per la stazione di Pontremoli, dove sono necessari anche interventi di abbattimento delle barriere architettoniche sui marciapiedi, bisognerà attendere la primavera. "Un servizio prima inesistente ed ora attivo in Lunigiana - commenta soddisfatto il presidente Perfigli - che permetterà di alleviare le difficoltà nei trasporti ferroviari per i disabili lunigianesi e per chi visiterà il nostro territorio favorendone l’attrattività". L’inserimento nel circuito delle Sale Blu delle due stazioni lunigianesi è frutto di un lavoro iniziato nel 2019 da Rfi, Trenitalia e Regione Toscana, seguito il prima persona da Perfigli che riferisce di aver svariate volte bussato alle porte degli amministratori comunali lunigianesi per accelerarne la realizzazione.

"Ringrazio ancora gli uffici regionali rimarcando che se gli amministratori lunigianesi e componenti del consiglio dell’unione dei comuni (di cui non fa parte Pontremoli) - chiosa Perfigli - avessero ‘sposato’ questa causa di civiltà, forse saremo arrivati prima al risultato". Le prenotazioni per il servizio potranno essere effettuate durante gli orari di apertura delle Sale Blu, dalle ore 6:45 alle 21:30 tutti i giorni inclusi i festivi, recandosi di persona presso una delle Sale oppure telefonando al numero verde 800 90 60 60 oppure al numero a tariffazione ordinaria raggiungibile da telefono fisso, mobile e dall’estero +39 02 32 32 32 ed anche scrivendo ai seguenti indirizzi mail: [email protected] oppure [email protected].

Michela Carlotti