Trekking e castagnata con il Cai. La festa d’autunno a Castelpoggio. Domenica fra boschi e menù tipici

Domenica nella ex scuola elementare di Castelpoggio ci sarà la Castagnata del Cai edizione 2024. L’evento si svolgerà nella sede della Pro loco, che ha prestato i locali al Club alpino per l’occasione e nell’ottica di rivalorizzare il bellissimo borgo circondato da boschi di castagno. Una giornata dedicata a tutti gli amanti delle escursioni e del buon cibo, da trascorrere in allegria. In programma, infatti, ci saranno anche due belle camminate: la prima con partenza da piazza Alberica con percorso salita San Rocco, Carmagnola, sentiero dei cavatori a Gragnana, Noceto e arrivo Castelpoggio. L’altra invece partirà dal parcheggio di Castelpoggio seguendo il sentiero Cai fino alla Maestà. Un connubio di cibo e natura per un appuntamento molto atteso dagli amanti delle passeggiate all’aria aperta, che in questo caso rappresenta anche un modo alternativo per trascorrere la domenica.

Una domenica tutta vissuta all’insegna della natura e delle castagne, il frutto di stagione per eccellenza che sarà protagonista come detto della Castagnata, un pranzo a menu fisso a partire dalle 13 che sarà servito nei locali della ex scuola di Castelpoggio. Il pranzo che costa 18 euro sarà composto da crostone con gorgonzola, noci e pere, crostone lardo e mele, frittatina, cazzalà, fagioli all’uccelletto con salsiccia, friscioli, castagnaccio con ricotta, mondina, acqua e vino. Per prenotare chiamare il Cai Carrara allo 0585 776782, o alla Falp lampadari di via Carriona a Carrara allo 0585 71012.