Tre milioni di euro grazie alle multe. Ecco quali interventi finanzieranno

Il Comune di Massa prevede di incassare nel 2024 circa 3 milioni di euro dalle multe per violazioni al codice della strada e dai parcheggi a pagamento fra il centro storico e Marina di Massa, di cui 1,6 circa dalle sanzioni e 1 milione e 325mila dal gettito degli stalli blu. Soldi che per legge devono in buona parte ‘tornare’ a essere investiti su tutto ciò che ha a che fare con la sicurezza stradale, in maniera diretta o meno. E come prevede di spenderli l’amministrazione di Massa? Circa 200mila euro vanno alla segnaletica stradale e alla manutenzione e sistemazione dei semafori. Un’altra somma importante, oltre 100mila euro, valla gestione amministrativa delle sanzioni, 60mila euro per le spese di manutenzione e assistenza dei sistemi di comunicazione, 19mila euro a manutenzione di vie e piazze, 5mila anche per l’educazione stradale nelle scuole e quasi 60mila euro al potenziamento dell’illuminazione.

Infine 250mila per manutenzione strade e servizi inerenti. Le somme derivanti dei parcheggi invece vanno per buona parte al trasporto pubblico locale, mezzo milione in tutto, altri 105mila euro per le spese di gestione dei parcheggi e anche in questo caso 70mila spese per impianti semaforici e altri 624mila euro per potenziamento illuminazione.