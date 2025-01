Tre libri di Marilena Bogazzi per rispettare tutto il creato

Il mondo cattolico e il vegetarianesimo: la studiosa Marilena Bogazzi ha donato i suoi tre libri su l’argomento alla biblioteca di Carrara. Bogazzi, presidente dell’Associazione Cattolici Vegetariani, ha scritto tre libri “Il vegetarianesimo come questione etica”, “Vegetarianesimo di ispirazione cristiana” e “Padre Luigi Lorenzetti: il teologo che amava gli animali”, saggi che fanno parte della collana “Cattolici Vegetariani” e che si propongono di diffondere una forte fede e un incessante desiderio di amore per tutto quello che il Signore ha creato.

L’obiettivo si è concentrato, non solo, sulla custodia e tutela del Creato, ma soprattutto nell’approfondire il rispetto della vita animale. Con il primo libro dal titolo “Il Vegetarianesimo come questione etica” prefazione di Padre Antonio Gentili e la post fazione di Andrea Sarubbi, noto giornalista di TV2000, l’Associazione prende ispirazione dal primo capitolo della Genesi, in cui è presente lo stato di armonia che era precedente al peccato.

Analizzando le frasi bibliche si deduce che nell’essere umano sembra essere inclusa la pratica vegetariana. Il libro ci porta a scoprire i principali dubbi etici legati alla produzione e al consumo di carne percorrendo la tematica del rispetto di ogni forma di vita creata. Il secondo libro “Il Vegetarianesimo di ispirazione Cristiana” prefazione realizzata da Padre Luigi Lorenzetti, presentazione argomentata da Paolo De Benedetti, fino alle conclusioni scritte dal vescovo Eugenio Binini, ci conduce alla rilettura di passi fondamentali delle Sacre Scritture dai quali il comandamento dell’Amore verso tutte le creature viventi diventa essenziale.

Il terzo libro scritto da Marilena Bogazzi si intitola “Padre Luigi Lorenzetti: il teologo che amava gli animali”. Un saggio che nasce come tributo a Padre Luigi Lorenzetti, sacerdote e Teologo morale che per molti anni ha dato un fondamentale contributo teologico all’Associazione Cattolici Vegetariani.