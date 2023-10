Tre feriti in incidente nella Galleria della Cisa, uno grave a Parma

Spaventoso incidente stradale ieri pomeriggio nella galleria della Cisa della A15 direzione La Spezia che ha visto coinvolto una serie di auto. A farne le spese tre persone a bordo dei rispettivi mezzi: una ferita gravemente è stata portata d’urgenza all’ospedale Maggiore di Parma, molto più vicino dell’ospedale delle Apuane, visto che il sinistro è avvenuto praticamente nella parte della regione confinante con la Toscana.

Gli altri due sono stati invece trasportati, viste le ferite lievi, al Noa, per approfondire i controlli sanitari. Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorsi che hanno prestato le prime cure ai tre feriti. Dopo una manciata di minuti sono arrivati in autostrada A 15 anche i vigili del fuoco che hanno aiutato le persone a uscire dai loro mezzi e la polizia stradale, la quale è stata impegnata per alcune ore nel gestire il traffico andato in tilt a causa del sinistro.