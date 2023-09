Trasporto pubblico in sciopero

Indetto per oggi uno sciopero di 24 ore nelle province di Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa per l’adesione di Usb Lavoro Privato allo sciopero nazionale del settore Trasporto Pubblico Locale. Il servizio sarà garantito in due fasce orarie: tra le 4.15 e le 8.14 e tra le 12.30 e le 14.29. Le rivendicazioni dello sciopero riguardano, tra gli altri: la cancellazione degli aumenti delle tariffe dei servizi ed energia, congelamento e calmiere dei prezzi dei beni primari e dei combustibili, il blocco delle spese militari e dell’invio di armi in Ucraina, nonché investimenti economici per tutti i servizi pubblici essenziali, il superamento dei penalizzanti salari d’ingresso garantendo l’applicazione contrattuale diprimo e secondo livello ai neoassunti, la sicurezza dei lavoratori e del servizio.