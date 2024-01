Trasporto eccezionale su viale da Verrazzano. Divieti e chiusura al traffico

Divieto di transito e sosta in viale da Verrazzano, nel tratto compreso tra via Firenze e via Prampolini. L’ordinanza della polizia municipale si rende necessaria per consentire dei trasporti eccezionali da parte della ditta Mammoet Italy Srl. Per questo dalle 7 alle 17 dei giorni 10 – 13 e 16 gennaio, viene istituito il divieto di transito per il tempo strettamente necessario a consentire le manovre di attraversamento stradale dei convogli eccezionali. I mezzi dovranno transitare dal piazzale riservato alla Mammoet Srl all’accesso al molo di levante del porto di Carrara.