Trasformazione digitale per l’ente: "Progetti contro lo spopolamento"

L’amministrazione di Fivizzano a partire da mercoledì scorso, ha provveduto a rinnovare il sito del Comune secondo la normativa AgID. Un risultato che modernizza l’ente e che è stato possibile raggiungere grazie a un contributo del Pnrr ottenuto per la digitalizzazione, così come ci spiega Marco Varese assessore alle Attività Produttive.

"Non è stato l’unico contributo ricevuto per la digitalizzazione, bensì ne abbiamo ricevuti diversi – precisa Varese – Finanziamento misura 1.4.5 piattaforma notifiche digitali, misura 1.2 abilitazione I Cloud, misura 1.3.1 piattaforma digitale nazionale dati, ancora la misura 1.4.4 per l’estensione utilizzo anagrafica nazionale digitale e stato civile digitale. Tutti questi elencati sono interventi che sono già stati finanziati e si sta procedendo all’adesione della nuova misura 2.2.3, quella per la digitalizzazione delle procedure Suap e Sue. Mi sento davvero in obbligo di ringraziare il personale dell’ufficio tecnico al completo, per l’importante lavoro svolto e così pure il sindaco e l’amministrazione per il risultato raggiunto.

Colgo l’occasione inoltre per sottolineare l’esigenza di avere un Comune sempre più digitalizzato, al passo con i tempi e teso al miglioramento dell’esistenza dei nostri cittadini. Con queste innovazioni infatti – prosegue Varese – a questi ultimi non sarà più necessario spostarsi dalle lontane frazioni per recarsi in Comune, in quanto sia le pratiche che l’assolvimento di esigenze varie si potranno fare da casa con il proprio computer. Un esempio? Pratiche edilizie, certificazioni, anagrafe, tributi, stato civile e non solo.

Per molte di queste il sistema è già in funzione e a pieno regime. Ho io la delega alla digitalizzazione, ma quello raggiunto è un risultato di tutta l’amministrazione grazie al lavoro dell’ufficio tecnico comunale. Inoltre, in un territorio come il nostro dove molti giovani vorrebbero trasferirsi lavorando in smart working, magari per aziende dislocate in altre parti d’Italia, come amministratori – conclude l’assessore Varese – dobbiamo avere a cuore ed essere molto attenti all’attivazione di infrastrutture digitali in quanto ci offrirebbero realmente il modo di ripopolare i nostri paesi".

Roberto Oligeri