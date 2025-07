Altri quattro agenti e otto finanzieri: "Grazie al Governo"

Sono in arrivo nella provincia, nell’ambito del piano di potenziamento per i servizi di vigilanza estiva previsto dal ministero degli Interni, 12 unità in più: si tratta, in particolare, di 4 agenti della Polizia di Stato e di 8 militari della Guardia di Finanza. "Grazie al governo Meloni, che dimostra così un’ulteriore attenzione specifica per il nostro territorio, arriva una risposta concreta per la nostra provincia alle richieste che erano state fatte dai vertici locali delle forze dell’ordine e alle sollecitazioni che, come Fratelli d’Italia, abbiamo portato avanti con determinazione - dichiara il deputato apuano di FdI Alessandro Amorese - grazie al potenziamento, avremo un ulteriore presidio di sicurezza esteso a tutta la provincia che, proprio durante il periodo estivo, vede un incremento poderoso di presenze di turisti, che si aggiungono ai cittadini residenti, in particolare nelle aree costiere. La sicurezza è per noi una priorità assoluta, e l’arrivo di questi rinforzi rappresenta un importante segnale del quale siamo molto soddisfatti". Secondo Marco Guidi, coordinatore provinciale e consigliere comunale a Massa, la scelta del governo nazionale di adottare questa misura rappresenta "un passo in avanti e, soprattutto, testimonia la volontà di ascoltare le esigenze del territorio apuano. Siamo consapevoli che il problema non sia superato, il nostro impegno sarà quello di continuare a lavorare ed interloquire con l’esecutivo per trasformare questi rinforzi straordinari in soluzioni strutturali".