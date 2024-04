Trampolieri, visite guidate e trekking urbano per “Massa in fiore“

Torna domenica l’appuntamento con “Massa in fiore“. Il centro storico di Massa si trasformerà in un enorme giardino fiorito, una festa all’insegna dei profumi e dei colori, con esposizione e vendita di piante e fiori. Negozi aperti e originali installazioni floreali in tutte le strade del centro. La manifestazione che ogni anno raccoglie migliaia di appassionati, mettendo in mostra i fiori più belli della stagione ospiterà numerose attività collaterali con laboratori per i più piccoli, trampolieri floreali, visite guidate e promozioni speciali. In occasione di “Massa in fiore“ Controvento trekking e storia organizza il trekking “Su e giù per la città” dentro e fuori il centro storico, una camminata in cerca di panoramici affacci e colorate fioriture in una giornata che Massa dedica ai fiori. Per info e prenotazioni: [email protected].

Allo stand dell’Agraria Cantarelli si potrà assistere alla creazione delle opere dello scultore del legno Alfio Bichi e del pittore Pier Luigi Teani. Al termine della giornata la scultura verrà donata alla Cooperativa Sociale L’abbraccio che gestisce comunità mamma/bambino e si occupa di Housing Sociale e accoglienza migranti. Inoltre per le strade sfileranno le allieve della scuola di ginnastica ritmica “Le Maripose Asd”. In mostra, con lo sfondo di Palazzo Ducale saranno presenti produttori orto-florovivaistici con tutti i fiori della bella stagione: dalle camelie alle fresie, dal glicine all’iris passando per margherite, gerani, berbere, limoni fino alle piante grasse, alla salvia, al rosmarino e al coriandolo indispensabili per allestire profumatissimi piccoli orti su davanzali, pareti e terrazzini. La rassegna è promossa dal Centro Commerciale Naturale Massa da Vivere,in collaborazione con Coldiretti Massa Carrara e il patrocinio del Comune di Massa. Appuntamento quindi domenica dalle 9.30 alle 19.30 per immergersi nella primavera del centro storico.