Tradotto in arabo il libro su Alì Piccinin di Riccardo Nicolai

Ancora successi per lo scrittore Riccardo Nicolai (nella foto), che prosegue il suo rapporto di collaborazione con l’Algeria. Nei giorni scorsi nella capitale nordafricana si è tenuto il Sila (Salone internazionale del libro di Algeri), il più grande evento culturale d’Africa. Riccardo Nicolai è l’autore di un importante progetto culturale dedicato al personaggio storico di Alì Piccinin, che nel corso degli anni ha visto il coinvolgimento dell’Ambasciata di Algeria in Italia, dell’Ambasciata di Italia in Algeria e del Ministero della Cultura algerino. I suoi libri sono già stati tradotti in francese. La novità è che in occasione della fiera è stato presentato anche il volume in arabo, tradotto da Fatene Aguenaou per la casa editrice algerina El Sajed. Il titolo tradotto è ’Alì Piccinin da Mirteto ad Algero’.

Sempre nell’ambito della mostra, la casa editrice Dar el Kateb ha presentato alla stampa la traduzione in francese di un altro libro di Nicolai, uscito in Italia nel giugno scorso col titolo ’Giugurta. L’ultima notte al Mamertino’, che narra le gesta di Giugurta, un glorioso re della Numidia. Era talmente attesa l’uscita del volume che la ministra della cultura algerina, Soraya Mouloudj, ha voluto essere presente alla presentazione. "I rapporti di collaborazione culturale con l’Algeria sono prolifici – afferma Nicolai –. Prossimamente sarà organizzata a Roma una importante conferenza sul tema della ‘Lingua franca barbaresca’, un idioma a base italiana parlato per mille anni nel Mediterraneo e che aveva in Algeri il proprio centro di diffusione".

A. M. Fru.