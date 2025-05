’Tra stelle e mare’Parata di vip a Le Palme

Al bagno Le Palme riparte la rassegna letteraria ‘Tra stelle e mare, giunta alla sua dodicesima edizione. Anche quest’anno a presentare i loro libri arriveranno nomi di spicco del panorama culturale nazionale. Un totale di sei serate che avranno inizio tutte alle 21, 30.

Si comincerà il 19 giugno con la presentazione del libro ‘Guerre, deportazioni, dittature, eroi’ (Mimesis Edizioni) di Guido Lorenzetti, che dialogherà con il professor Riccardo Canesi. Il 26 giugno protagonista sarà la scrittrice Atef abu-Saif con il suo libro ‘Diario di un genocidio" (Fuoriscena Editore), in dialogo con Arturo Scotto.

Il 10 luglio l’ex portiere di Juventus e Nazionale Stefano Tacconi presenterà la sua fatica letteraria ‘L’arte di parare’, edito da Rizzoli. A condurre l’incontro sarà il giornalista David De Filippi. Il 18 luglio Mirko Zilahy racconterà il suo libro ‘La stanza delle ombre’ (Mondadori), con la presentazione di Caterina Biso ed Enrico Giuliani della libreria Nuova Avventura.

Il 23 di luglio l’ex ministro Pierluigi Bersani intervistato da Nicola Del Nero parlerà del suo nuovo libro ‘Chiedimi chi erano i Beatles’, anche edito da Rizzoli. L’incontro sarà anche l’occasione naturale per approfondire i più recenti fatti della politica e dell’attualità, nazionali ed internazionali.

A concludere la rassegna il 2 agosto sarà un volto noto del giornalismo italiano e un prestigioso nome della città di Carrara: la direttrice di Qn, La Nazione, Il Resto del Carlino, Il Giorno e Luce! Agnese Pini, che nell’occasione presenterà il suo nuovo volume ‘La verità è un fuoco’ (Garzanti). In dialogo con la direttrice ci sarà la giornalista Chiara Geloni.

"Siamo orgogliosi di poter presentare anche quest’anno la rassegna ‘Tra stelle e mare ‘– spiega Nicola Del Nero del bagno Le Palme –. Siamo convinti di aver confezionato un programma di livello, che verrà offerto a tutti i cittadini che vorranno trascorrere con noi alcune serate piacevoli e all’insegna dei libri e della cultura. Da gestore di un ristorante, se posso fare una battuta, direi che abbiamo confezionato un menu di incontri adatto a tutti i palati".

"Non è mai semplice organizzare una serie di incontri – aggiunge Caterina Biso della Libreria Nuova Avventura –, ma il nostro carburante principale è quello della passione per il mondo dei libri. Con questo tipo di incontri, vogliamo dimostrare a chi parteciperà che il binomio cultura divertimento è possibile. Infatti, mentre alcuni incontri saranno più simili a dei talk-show, altri permetteranno profonde riflessioni. Il tutto, in un contesto estivo piacevole e a due passi dal mare".

Gli incontri sono tutti ad ingresso libero. Per maggiori informazioni, è possibile contattare i numeri 0585 77.71.92 o 0585 63.05.08.