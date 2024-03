Tra realtà locale e panorama internazionale

La cartiera Europaper s.p.a. si trova a Pian di Molino, località vicino a Monzone nel Comune di Fivizzano, dove il primo impianto è apparso negli anni ’50 del secolo scorso. La sua installazione in questo luogo si deve alla disponibilità delle materie prime necessarie alla produzione: la paglia, che si otteneva dall’agricoltura e che gli stessi contadini portavano in cartiera, e l’acqua, ancora oggi prelevata dal torrente Lucido. La prima produzione era, infatti, la carta paglia, quella che oggi avvolge tipicamente i fritti e che allora serviva nelle botteghe dei paesi dove gli alimenti venivano venduti a peso e impacchettati sul posto. Dal 1974 la cartiera ha iniziato a produrre cartoncino per imballaggi e a fine anni ’90 ha visto l’installazione di una grande macchina che permette di produrre bobine madri. Europaper s.p.a. è oggi una cartiera specializzata nella produzione di bobine di carta tissue a uso igienico-sanitario, i cui prodotti finali sono la carta asciugatutto, il tovagliolo e la carta igienica. Le bobine madri di peso compreso tra i 900 e i 2400 chili, vengono movimentate con muletti e caricate su camion per essere trasportate fino alle industrie di trasformazione come la Lunipaper di Rometta o altre cartotecniche in Lucchesia o all’estero. L’azienda conta circa 35 dipendenti, è nel gruppo Industrie Cartarie Tronchetti, che dagli anni ’70 è entrata nel settore tissue con un primo stabilimento nei pressi di Lucca, affermandosi sempre di più nel panorama internazionale.