Tra creatività e inclusione. Impegno per 3000 ragazzi

Quando la cucina incontra la creatività e il territorio nasce ‘Mestolarte’. Sono i laboratori promossi dal Centro Icaro di Costamala di Licciana Nardi, gestito dal Società della Salute della Lunigiana. Diversi i laboratori proposti internamente e diretti con cura dagli operatori dell’Aurora domus, altri in sinergia con il Progetto Futuro aperto, una co-progettazione tra pubblico e privato che per quattro anni coinvolgerà oltre 3000 ragazzi della provincia della Spezia e Lunigiana. Partecipazione, arti e cultura, ambiente e sviluppo sostenibile, solidarietà, diversità sono i temi ispiratori del progetto che, oltre ad aprire una finestra sul mondo, punta a valorizzare i luoghi dell’identità locale, dal Mar Ligure alle Alpi Apuane.

Ricco il calendario: i mercoledì pomeriggio prosegue, dalle 15,30 alle 17,30 il laboratorio di cucina con Matteo e Lorenzo, i venerdì pomeriggio di gennaio uscite a Fivizzano per incontrare l’aad Arcieri, sperimentando tecniche e materiali di questo particolare sport. A febbraio, dalle 16 alle 18, si ‘Crea con la carta’ insieme ad Alessandro e Catia, mentre i venerdì pomeriggio di marzo e aprile saranno dedicati al ‘Riciclo e riuso’ con gli operatori di Icaro, sempre dalle 16 alle 18. Si tratta di un mix di pomeriggi dentro e fuori dal Centro, per divertirsi, stare insieme e imparare.

Il Centro Icaro è molto frequentato, offre sostegno scolastico, con aiuto compiti, ma anche gioco e attività libere o strutturate, è luogo di aggregazione che i ragazzi possono frequentare spontaneamente, dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 19. Gli operatori sono educatori professionali della cooperativa Aurora domus, mentre la Sds è ente gestore. Il gruppo di lavoro recentemente costituto è formato da Viviana Fini, psicologa e psicoterapeuta Asl nord ovest e da Valentina Serradori, Lorenzo Antoniotti, Matteo Ratti. La struttura, di proprietà della Curia, è in concessione alla Sds per le proprie attività.

"Icaro è un centro di aggregazione nato nell’ottica della promozione della salute e della prevenzione del disagio giovanile che si sta occupando di progetti di vario genere, proseguendo storiche e continuative collaborazioni con le scuole del territorio in un’ottica multidisciplinare, promuovendo eventi formativi e culturali, anche grazie al supporto del nuovo direttore, Marco Formato che vuole far diventare Icaro un centro per lo sviluppo di una cultura di comunità". Per iscrizioni e informazioni è possibile contattare il numero 0187/408306.