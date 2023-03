Tour mirati alla scoperta delle nostre bellezze

Un viaggio nel territorio alla scoperta delle bellezze di Massa Carrara e Montignoso per un rilancio del turismo che passa attraversi i cosiddetti pacchetti esperenziali, di cui tanto si parla da anni ma che in realtà in provincia non sono mai decollati. E così in occasione di Tirreno Ct e Balnearia le amministrazioni di Massa, Carrara e Montignoso ne hanno organizzato uno in collaborazione con Ambitur, Anci Toscana e numerosi operatori turistici dell’ambito della riviera apuana. Lo scopo era quello di promuovere determinati luoghi tra gli addetti ai lavori, come per esempio le guide turistiche, i tour operator e il mondo dell’accoglienza in generale. Un tour propedeutico per un rilancio del turismo nell’ambito di costa con tappe obbligate in luoghi di interesse turistico, così da istruire gli operatori su dove dirigere i flussi dei visitatori. Il tour di ieri mattina ha previsto diverse tappe: Accademia di belle arti, centro storico di Carrara, visita ai laboratori della cooperativa scultori di San Martino, pranzo a Montignoso e visita all’orto botanico di Pian della Fioba a Massa. Al tour ha partecipato anche l’assessore al turismo Lara Benfatto. "La giornata è stata l’occasione per creare un confronto tra gli operatori del turismo e promuovere visite in alcune zone del territorio che di solito non vengono proposte. L’obiettivo era anche di creare una rete tra gli operatori in modo da farli lavorare in sinergia nella promozione di tutto il territorio. Insomma dare vita ad un turismo più organizzato e variegato, che non sempre riesce a fruire i luoghi in maniera adeguata. E poi la creazione di un albo fornitori, che ad oggi non esiste e invece è indispensabile".

A.P.