Tour in sella alla mitica Vespa. Nasce domenica il Rally dei Lupi

Il 29 settembre segnerà l‘inizio di una nuova avventura su due ruote: si tratta della prima edizione del ’Vespa Tour Classic-Rally dei Lupi’. Non è una semplice manifestazione ma di un evento imperdibile per tutti gli appassionati di Vespa classiche a miscela, pronti a vivere un’esperienza unica tra mare, colline e borghi antichi. Organizzato dal BR78 Racing Team in collaborazione con ’Quelli della Vespa’ di Massa e con il patrocinio del Comune, il Vespa Tour Classic promette non solo un itinerario mozzafiato di circa 100 km, ma anche l’occasione di riscoprire il territorio in sella a un mezzo leggendario. Non è una gara, ma un viaggio in cui ogni chilometro percorrerà strade aperte, offrendo tappe di ristoro e momenti di socializzazione, per incontrare nuove persone e luoghi suggestivi.

Il percorso studiato per questa prima edizione si snoda attraverso le colline e le montagne delle province di Massa e Carrara, in un percorso ad anello che parte dal mare di Marina di Massa e attraversa borghi e aree naturali fino a raggiungere la Lunigiana. Domenica il tour partirà alle 9 dal Bar Giampiero, in via Zini a Marina di Massa, con i vespisti pronti a intraprendere un viaggio che li porterà dalla costa verso l’entroterra. Dopo aver attraversato Carrara, si proseguirà per Castel Poggio, Marciaso e Monzone, con una prima tappa a Marciaso. Ogni partecipante riceverà una mappa stradale e seguirà il percorso indicato da appositi segnali lungo il tragitto. A ogni tappa, verranno effettuate delle timbrature sul badge ricevuto all’inizio del tour, con l’opportunità di ricevere gadget e un piccolo ristoro.

Dopo aver attraversato la Lunigiana la carovana farà di nuovo rotta a Marina di Massa, passando da Tendola e Fosdinovo, e scendendo lungo l’Aurelia fino a Carrara. Il ritorno è previsto al Bar Giampiero, dove i partecipanti riceveranno la medaglia del Rally dei Lupi come ricordo della loro avventura. Il Vespa Tour Classic-Rally dei Lupi è un’occasione unica per gli amanti della Vespa di incontrarsi e condividere la passione per questo iconico mezzo di trasporto, esplorando contemporaneamente nuovi territori e godendo del supporto delle comunità locali.

Michele Scuto