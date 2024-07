Tour in e-bike e nelle grotte. Tutta la magia di Equi Terme

Nasce Lunigiana Experience, cioè un fitto calendario di cose da fare sul territorio ai piedi del Parco delle Alpi Apuane e sull’Appennino Tosco-Emiliano che quasi quasi non si sa cosa scegliere. Questo grazie all’impegno e al lavoro della Cooperativa AlterEco, Legambiente Lunigiana e Lunigiana Travel, cioè un gruppo di guide ambientali escursionistiche che condividono, con chi decide di passare il proprio tempo con loro, l’amore e la passione per la Lunigiana. Tra le esperienze fissate da luglio a settembre sarà possibile scoprire i borghi che si trovano tra Equi Terme e Ugliancaldo alla scoperta dei sapori del Parco Regionale delle Alpi Apuane, conoscere Vinca, fare Forest Bathing (immersione nel bosco) sul Monte Grugola, godere dei bellissimi e suggestivi tramonti sul Monte Sagro, lasciarsi andare a esperienze immersive in grotta buia con tutti i cinque sensi, fare un giro in e-bike tra panorami apuani, borghi e pievi della Valle Aulella, provare un concerto sensoriale in grotta buia, nella caverna con l’archeologo da fare anche con i ragazzi, o ancora conoscere i sapori dell’Alta Valle del Rosaro, fare un bagno nei Torrenti del Bagnone, percorrere la Francigena e calpestare le vie della transumanza lunigianese.

Oggi alle 17 l’esperienza immersiva “Dark cave“ nelle Grotte di Equi Terme, muniti di casco con luce frontale e insieme a una guida di Nature Therapy (info e iscrizioni 3385814482). Domani il tour guidato con le e-bike MTB mezza giornata con partenza alle 9.30 tra panorami apuani, borghi e pievi della Valle Aulella (info e iscrizioni 3385814482). Poi sabato alle 18.30 si parte con la conferenza in grotta sull’eccezionale ritrovamento di due neonati di Orso delle Caverne, ora conservati nel Museo di Equi Terme. Alle 21 una performance musicale che coinvolgerà il pubblico: Altea Narici condurrà il pubblico bendato nella grotta, dove assisterà al suo concerto di violoncello e voce completamente al buio. E poi alle 22 gli spettatori saranno condotti nella grotta buia solo con l’ausilio della torcia frontale, per arrivare nella Tecchia preistorica per una visita condotta dagli archeologi (evento nell’ambito de ‘Le Notti dell’Archeologia’ e organizzato da Legambiente in collaborazione con l’Associazione ‘Musica Atraverso’ di Firenze. Tutti i programmi sono su www.lunigianasostenibile.it.

A.B.