Tour didattico alla mostra di Tincolini: "Opportunità di vivere la creatività"

"Una mostra che tutti dovrebbero visitare". Di ritorno dall’uscita didattica a Pietrasanta, alunni ed insegnanti delle classi prime dell’istituto comprensivo Igino Cocchi di Licciana Nardi consigliano il tour “fuori porta“ per la “Human conection“ di Filippo Tincolini. In programma dal 15 febbraio al 2 giugno, l’esposizione pubblica e gratuita patrocinata da Regione Toscana esplora il tema delle relazioni umane attraverso sculture allestite nei luoghi cruciali dello spazio urbano.

Una quarantina in tutto, di medie e grandi dimensioni, esposte nel centro storico cittadino, in piazza Duomo, piazza Carducci, nel Complesso Sant’Agostino ed anche lungo il pontile di Marina di Pietrasanta. Una mostra molto apprezzata e vissuta dai ragazzi delle classi prime della scuola secondaria di primo grado come "un’esperienza unica e un’opportunità straordinaria per entrare in contatto con l’arte e la creatività". L’uso del marmo originalmente preso a prestito per riprodurre un immaginario pop, che attinge al cinema di fantascienza ed al fumetto, ha rappresentato un mix perfetto per coinvolgere i giovani estimatori.

"Appena entrati nella piazza - spiegano le insegnanti - gli studenti hanno potuto ammirare le prime opere dell’artista, rimanendo sorpresi e affascinati. La figura dello “Spaceman“ li ha accolti suscitando curiosità e lo stupore nel rivedere i propri eroi rappresentati in grandi opere d’arte con cui poter interagire, toccare e fotografare". La sorpresa più grande è stata l’accoglienza calorosa che l’artista ha riservato agli studenti. "Con l’umiltà che lo contraddistingue - proseguono le docenti- l’artista si è raccontato, condividendo le sue emozioni e i ricordi di quando ha iniziato a scolpire. Ha risposto con pazienza e passione a tutte le domande dei ragazzi, desiderosi di scoprire come realizzasse le sue sculture, il significato dei colori utilizzati, i suoi sogni e quale sarà la sua prossima creazione".

L’esposizione accoglie anche il progetto fotografico HC Resonance di Laura Veschi e due sculture del progetto di Anffas di Massa Carrara titolato "Rinascita degli scarti" e realizzato con materiali riciclati dalle persone con disabilità fisiche ed intellettive del centro. "Le parole di Filippo hanno toccato profondamente i cuori degli studenti che hanno accolto con entusiasmo le sue storie e le sue esperienze. È certo - concludono le insegnanti di Licciana - che queste emozioni autentiche le porteranno con sé per sempre".

