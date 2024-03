Tornano ’I giovedì del Carmi. Incontri d’arte’. Oggi, alle 17, nello spazio polifunzionale del Carmi Museo Carrara e Michelangelo a Villa Fabbricotti, a cura del direttore del Museo Marco Ciampolini, conferenza di Francesca Sabbatini dell’università di Pisa sul tema ’Antichità in Accademia. A proposito di un torso virile nudo’. La studiosa parlerà di una statua conservata all’Accademia delle Belle Arti di Carrara, un frammento acefalo lunense di grande eleganza del quale la stessa Sabbatini ha recuperato la forma originaria. Il ciclo di incontri dedicati all’arte è aperto a tutti, come spiega il direttore Ciampolini. "L’iniziativa – dice – vuole proporre il museo non solo come luogo che ospita le opere, ma anche come occasione di dibattito e divulgazione". La rassegna, che non si è interrotta nemmeno durante la pandemia con la modalità streaming, è giunta alla terza edizione e proporrà ancora importanti studiosi che interverranno per trattare un ampio raggio di argomenti.